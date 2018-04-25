Сербы требуют провести референдум и отменить независимость Косово

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Сербский национальный совет (СНС) Черногории, объединяющий представителей сербской диаспоры в стране (27% населения) и ведущий активную культурно-просветительскую деятельность, обратился к президенту страны Мило Джукановичу с требованием провести референдум от отмене признания независимости Косова. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации, на которое ссылается ТАСС.

«СНС письменно обратился к президенту Черногории Мило Джукановичу, чтобы он поддержал государственный референдум об отмене решения правительства Черногории о признании Косова», — говорится в заявлении. Сообщается, что СНС предложил такую инициативу, основываясь на воле большинства народа, «которая подтверждена недавним недвусмысленным заявлением премьера страны о том, что правительство признало Косово вопреки воле 85% населения». Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по данным Сербии, признают 105 стран. При этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Свыше 60 стран не признали суверенитет Косово.

Президент Сербии Александр Вучич в своей программной речи после вступления в должность в качестве одного из приоритетов провозгласил общественный диалог по вопросу Косово и Метохии. При этом он подчеркивал, что Сербия не признает Косово в качестве независимого государства, однако готова обсуждать эту проблему для поиска путей ее урегулирования.

«Если мы признаем Косово, то албанцы (этническое большинство в Косово. — Прим. NEWSru.com) получат все, — заявил Вучич на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте в начале марта. — Я спрашиваю, а что получат сербы?» Вместе с тем он отметил, что Сербия готова обсуждать «все возможные пути решения вопроса», однако его заботило то, как поиск компромисса будет преподноситься сербскому и албанскому обществу.

Напомним, что большую часть населения Косово составляют этнические албанцы, мусульмане по вероисповеданию, однако подавляющее большинство из них ведут светский образ жизни.

NEWSru.com