Сергей Ковалец: идут переговоры с «Тракай»

Украинский наставник вице-чемпионов Литвы по футболу клуба «Тракай» дал интервью медиаресурсу Matchday.

— Как оцените четырехмесячный вояж в Литву?

— Как позитивный. Команда решила задачу занять место не ниже, чем в прошлом чемпионате, а это серебряные медали. Тем самым «Тракай» завоевал право сыграть в Лиге Европы. Кроме того, лично меня очень порадовало отношение футболистов к работе. К примеру, в последнем, ничего не решавшем туре мы на выезде обыграли «Жальгирис» со счетом 3:1. А ведь вильнюсский клуб — чемпион Литвы.

— «Тракай» пропустил меньше всех — 26 мячей в 33 матчах. Прежде всего — порядок сзади?

— Танцуем от печки. Естественно, классная организация обороны является залогом хорошей командной игры. В современном футболе весь коллектив обязан уметь обороняться и атаковать.

— За какие позиции в украинском чемпионате мог бы сражаться «Тракай»?

— Думаю, был бы в середине турнирной таблицы. Где-то шестое-восьмое место.

— Понятно, что в Литве спорт номер один — баскетбол. А футболу местная пресса уделяет достаточно внимания?

— Действительно, за баскетболом нам пока не угнаться. На многих матчах присутствует более 10 000 болельщиков. Естественно, что и денег в этот вид спорта вкладывается больше. Конечно, хотелось бы, чтобы и футболу уделялось такое же внимание. Впрочем, президент местной Премьер-лиги Дейвидас Шемберас — авторитетный человек в мире футбола. Он жаждет развивать игру миллионов в Литве, и, думаю, у него многое должно получиться.

— К началу следующего чемпионата «Тракай» будет готовиться под вашим руководством?

— Контракт у меня закончился 1 декабря. Сейчас полным ходом идет переговорный процесс, поэтому говорить что-то конкретное пока рано.

— Вы со своей командой добыли путевку в Лигу Европы. Еврокубки — главный стимул в нынешней работе?

— Один из. Кроме того, в «Тракай» хотят создать конкуренцию «Жальгирису», чемпиону и обладателю Кубка Литвы. Поэтому работа, если все сложится благоприятно, предстоит ответственная и интересная.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1141) 5 января, Сергей Ковалец, футбольный клуб «Тракай»