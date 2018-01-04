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Сеть электропередачи в Литве – среди самых надежных в регионе

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 04, 10:00   |   Комментариев: 0

Литовская сеть линий электропередачи (ЛЭП), надзор за которой осуществляет компания Litgrid, является одной из самых надежных в регионе. В ней в 2016 году было зафиксировано 11 случаев перебоев передачи электроэнергии потребителям.

“Надежность сети электропередачи особенно важна для успешной синхронизации с ЛЭП континентальной Европы”, – отметил в пресс-релизе гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии  ENTSO – E опубликовала отчет о неполадках в ЛЭП региона Северной Европы и Балтии (Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции) за 2016 год.

Относительный показатель ENS (англ. energy not supplied) – соотношение количества не переданной энергии с объемом потребленной в Литве электроэнергии (выраженное в миллионной доле), составляет 2,7.  По этому показателю сеть Litgrid является второй в регионе Северной Европы и Балтии.

Компания отмечает, что особенно надежно действует сеть в 330 кВт, в которой в 2016 году не было ни одной неисправности, перебоя в передаче электроэнергии.

Ежегодно Litgrid планирует инвестировать в укрепление сети и поддержание надежности системы около 40 млн. евро.

BNS

Метки: 

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