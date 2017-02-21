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Сеть розничных магазинов Klaipedos mesine в Грузии не оправдала себя

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 21, 16:00   |   1 комментарий

Созданная мясоперерабатывающей компанией Klaipedos mesine розничная сеть магазинов в Грузии не оправдала себя, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Досадно, но приходится признать, что шаг на рынок розничной торговли в Грузии не был успешным. В значительное мере это было обусловлено и грузинским менталитетом. Они предпочитают магазин поближе к дому, поэтому даже предлагая самую лучшую цену, самое высокое качество, не привлечешь жителей другого микрорайона. В магазин приходят только проживающие в определенном радиусе от него покупатели, поэтому окупаемость нового места слишком затягивается, чтобы был смысл развивать сеть”, – сказал менеджер Klaipedos mesine по проектам Томас Валаускас.

По его словам, из семи магазинов в Грузии в этом году пять пришлось закрыть и отказаться от планов развития сети.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 21 at 19:21

    Искренне сочувствую предпринимателям, ставшими заложниками недальновидной политики литовских лидеров. В Москве бы им не пришлось закрывать свои точки. Как и не закрыты предприятия отдельных литовских буржуа, не прекращающих свой бизнес в “агрессивной” России. Как говорится, “война войной, а бизнес бизнесом”.






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