Сеть розничных магазинов Klaipedos mesine в Грузии не оправдала себя

Созданная мясоперерабатывающей компанией Klaipedos mesine розничная сеть магазинов в Грузии не оправдала себя, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Досадно, но приходится признать, что шаг на рынок розничной торговли в Грузии не был успешным. В значительное мере это было обусловлено и грузинским менталитетом. Они предпочитают магазин поближе к дому, поэтому даже предлагая самую лучшую цену, самое высокое качество, не привлечешь жителей другого микрорайона. В магазин приходят только проживающие в определенном радиусе от него покупатели, поэтому окупаемость нового места слишком затягивается, чтобы был смысл развивать сеть”, – сказал менеджер Klaipedos mesine по проектам Томас Валаускас.

По его словам, из семи магазинов в Грузии в этом году пять пришлось закрыть и отказаться от планов развития сети.

BNS

Метки: Klaipedos mesine, Грузия, Литва, Сеть магазинов