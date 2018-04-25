Северная Корея передала США останки 50 солдат — участников Корейской войны

🔊 Воспроизвести

Глава Пентагона Джим Мэттис заявил, что Пхеньян мог передать Вашингтону останки не только американских военных, но и их сослуживцев из Франции и Австралии. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на AFP. Остатки солдат были отправлены утром 27 июля из северокорейского города Вонсан на авиабазу Осана в Южной Корее.

«Вы заметили, что на каждом из ящиков изображен голубой флаг ООН. Мы не знаем, чьи именно останки находятся в них», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос журналиста о принадлежности останков 50 военных, которые были переданы из КНДР.

«Как только мы установим это, останки будут подлежать репатриации, они могут быть возвращены в Австралию… То же самое касается Франции», — подчеркнул глава Пентагона.

В Корейской войне с 1950 по 1953 годы участвовали военнослужащие из 17 стран мира. В настоящий момент в США заявляют, что местонахождение останков 7700 американцев по-прежнему не установлено. В общей сложности около 35 тысяч американских военных погибли за три года военных действий на Корейском полуострове.

1 августа на Гавайях состоится официальная церемония репатриации американских солдат, в которой примет участие вице-президент США Майк Пенс. На Гавайях находится военная лаборатория, где будет произведена идентификация солдат.

Как сообщалось, в начале июля делегации Северной Кореи и США обсудили возврат останков американских военных. Переговоры прошли в деревне Пханмуджом на границе КНДР и Южной Кореи.

Вопрос о репатриации останков американских военных поднимался также на встрече лидера КНДР Ким Чен ЫНа и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре. Стороны обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже найденные останки.

NEWSru.com