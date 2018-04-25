Северная Корея попросила у России 50 тысяч тонн бесплатной пшеницы

🔊 Воспроизвести

Северная Корея попросила у России 50 тысяч тонн пшеницы бесплатно. Просьба связана с ущербом от стихийных бедствий в 2018 году. Об этом заявил 11 февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом КНДР в России Ким Хён Чжуном.

«Сейчас, как меня информировали, прорабатывается российскими ведомствами обращение корейской стороны о безвозмездной поставке 50 тысяч тонн пшеницы для ликвидации ущерба, нанесенного стихийными бедствиями прошлого года», — цитирует ТАСС Косачева. «Надеемся, что решение будет найдено», — добавил он.

По словам главы комитета, с учетом традиционных дружественных связей между двумя странами и народами Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие КНДР — как по линии международных организаций, так и на двусторонней основе. «По линии Всемирной продовольственной программы ООН наши обязательства исчисляются восемью миллионами долларов на прошлые и текущий годы. Эти обязательства будут выполнены в полном объеме», — заверил Косачев.

Он отметил, что торгово-экономических отношений России и КНДР находятся не на подъеме, причиной чему санкции , которые введены в отношении северокорейского государства. Глава комитета высказался «категорически против практики дополнительных односторонних санкций, которые вводит в отношении КНДР ряд стран», и подчеркнул, что Россия «никогда этим не занималась и заниматься не собирается».

Как передавал «Интерфакс», в конце прошлого года ООН прогнозировала, что в 2019 году КНДР потребуется более 111 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Кризис в продовольствии страны связан с жарой и наводнениями — они оказали пагубное влияние на производство сельскохозяйственных культур. По оценкам ООН, в 2018 году в Северной Корее в гуманитарной помощи нуждалось 10,3 млн человек.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп подписал документ о продлении экономических санкций против Пхеньяна еще на год. «Существующие риски быстрого наращивания ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США. По этой причине меры… должны сохраняться», — говорилось в документе, подписанном Трампом.

Речь идет об ограничениях, которые были введены еще президентом Джорджем Бушем-младшим. Затем они были продлены и расширены администрацией Барака Обамы в ответ на продолжающиеся в КНДР испытания ядерного оружия.



NEWSru.com