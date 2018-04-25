Северную Европу штормит

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Из-за сильного шторма, обрушившегося на Швецию, более 100 тыс. домохозяйств остались без электричества, сообщает издание The Local.

Шторм, получивший название «Альфрида», вызвал и серьезные перебои в движении транспорта. Поваленные ветром деревья, дорожные знаки и другие объекты местами заблокировали трассы. Больше всего от стихии пострадали южные регионы Швеции — Свеаланд и Геталанд. Из-за шторма затруднена работа общественного транспорта в столице страны Стокгольме. В настоящее время спасательные службы занимаются устранением проблем на дорогах. Дорожное управление рекомендует воздержаться от поездок на автомобиле из-за опасных погодных условий.

Шторм «Альфрида» нарушил работу и некоторых шведских паромных линий. При этом продолжают осуществляться авиаперевозки. Как сообщает ТАСС, сильные штормы бушуют также в Финляндии, Эстонии и Латвии, где наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением, затруднено транспортное сообщение.

Судоходство в Клайпедском порту было ограничено 2 января, ограничения сохраняются до сих пор.

belta.by