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Севшее на мель близ Клайпеды судно Ocean Crown уже освобождено

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Севшее в воскресенье на мель близ Клайпеды судно Ocean Crown в среду было уже освобождено. Как сообщила представитель Клайпедского морпорта Довиле Рингис, примерно в 11:30 судно Ocean Crown начали буксировать в порт.

190-метровой длины сухогруз, ходящий под флагом Кипра, по её словам, сейчас порожний, а в Клайпеду прибыл под загрузку зерном.

Работы по снятию с мели начались во второй половине дня вторника, спасательной операцией руководила голландская компания Smit.

Ocean Crown с экипажем 20 человек сел на мель возле Мелнраге в воскресенье. Первичная причина несчастья – выход из строя главного двигателя судна.

BNS

Метки: 

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