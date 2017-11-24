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Съезд Партии труда выберет нового председателя в январе 2018 года

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 24, 12:00   |   Комментариев: 0

Съезд литовской Партии труда (ПТ), на котором будет избран новый ее председатель, будет созван в январе следующего года. Такое решение в четверг вечером принял совет политобъединения.

Временный председатель партии Шарунас Бирутис сообщил BNS , что намеченная дата съезда – 6 января. По его словам, съезд также должен принять решения и о сотрудничестве с другими партиями.

Основатель партии, Викторас Успасских, который в последние годы не участвовал в активной политике, несколько недель назад подтвердил BNS , что планирует баллотироваться на пост председателя.

Выборы планируются прямыми.

Сейчас на пост председателя ПТ выдвинуты около 10 кандидатов, однако пока они публично не названы.

В. Успасских создал Партию труда в октябре 2003 года и до 2013 года с небольшим перерывом был ее председателем. В 2013 году Вильнюсский окружной суд признал его и еще нескольких “трудовиков” виновными в ведении двойной бухгалтерии. Суд вынес приговор о лишении В. Успасских свободы на четыре года.

В декабре 2015 года, когда в Апелляционном суде завершалось рассмотрение этого дела, В. Успасских сообщил, что уходит из ПТ, активной политики и заявил, что планирует стать психологом. Апелляционный суд за ложное ведение бухгалтерии наказал его штрафом в 6,8 тыс. евро. Это же наказание оставил в силе в Верховный суд.

Весной этого года В. Успасских сообщил, что создает ассоциацию “За единую и здоровую Европу”, а в июле вернулся в ПТ, когда партию сотрясали разногласия между бывшей тогда председателем Живиле Пинскувене и другими членами партии.

В прошлом году на парламентских выборах в многомандатном округе ПТ не преодолела пятипроцентного заградительного барьера, а в одномандатных округах в сейм прошли два представителя ПТ Валянтинас Букаускас и Пятрас Чимбарас.

За ПТ в данный момент голосовали бы 3% избирателей, свидетельствует опрос, проведенный по заказу агентства BNS компанией социологических и рыночных исследований RAIT.

BNS

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