Сезон травм

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В зимний период, когда на улице скользко, тысячи граждан получают травмы – переломы рук, ног, ушибы головы. Статистика Государственной больничной кассы (ГБК) при Министерстве здравоохранения свидетельствует о том, что прошлой зимой получили травмы более трех тысяч человек. За прошедший зимний период различные травмы уже получили почти 2 тыс. человек. На оплату их лечения потребовалось более 400 тыс. евро из Фонда обязательного страхования здоровья. Представители ГБК призывают людей быть осторожными и дисциплинированными, а в случае получения травмы обращаться за помощью в поликлиники, а при тяжелой травме в больницы.

Прошлой зимой за лечение травмированных пациентов лечебным учреждениям больничной кассы было выплачено свыше 700 тыс. евро. 600 человек в связи с полученными травмами в зимний период были приняты в больницы, 2722 человека после осмотра медиков лечились амбулаторно. Возможно, часть травмированных пациентов вообще не обращались к медикам.

Специалисты ГБК обращают внимание на то, что в случае гололедицы на улицах ходить становится особенно трудно, поэтому для кое-кого неосторожная прогулка по обледеневшему тротуару или двору заканчивается ушибом головы, растяжением мышц, суставов или даже переломом костей. Особенно много неприятностей вызывает зимний период у людей старшего возраста, потому что у них большой риск перелома костей.

«Если уже случилось так, что вы получили травму, то необходимо оценить ситуацию и знать, куда обращаться за медицинской помощью. Если травма несложная, то следует прийти в свою поликлинику, если травма связана с опасностью для жизни, то надо обращаться в больницу», — разъясняет заведующий отделом по связям с общественностью ГБК Римантас Загребаев.

Все поликлиники и центры семейного здоровья Литвы обязаны обеспечить непрерывное оказание медицинских услуг приписанным к учреждениям пациентам, должны работать круглосуточно, как в рабочие, так и в праздничные дни и информировать об этом пациентов. Эта информация должна быть размещена на досках объявлений в лечебных учреждениях и на сайтах в Интернете. Пациенты могут поинтересоваться об этом также у своего семейного врача или у работников регистратуры. Следует отметить, что многие учреждения оказывают эти услуги сами непрерывно, в том числе и ночью, а некоторые учреждения по вопросу оказания таких услуг заключили договоры с другими учреждениями здравоохранения. Поэтому в случае несложной травмы пациенту не следует сразу вызывать скорую или спешить в больницу. В этом случае надо обратиться в работающую в это время поликлинику. Список действующих круглосуточно поликлиник представлен на сайте Государственной больничной кассы Литвы.

В случае тяжелого состояния здоровья пациенту следует звонить в Центр общей помощи по тел. 112 или по тел. скорой помощи 033. Перед тем как вызвать скорую, очень важно оценить ситуацию и обращаться только тогда, когда помощь действительно нужна, например, человек попал в аварию, потерял сознание, получил тяжелую травму. «Надо понимать, что скорая помощь необходима в случае тяжелого состояния человека, а в других случаях прежде всего надо обращаться к своему семейному врачу», — сказал представитель ГБК Р. Загребаев.

Травмы можно избежать, поэтому специалисты призывают быть на улицах очень внимательными и осторожными. Если на улице гололедица, то лучше оставаться дома, не спешить, носить зимнюю обувь на низком каблуке или на нескользящей подошве. Когда условия движения на улице осложняются, то увеличивается количество несчастных случаев, получают травмы больше пешеходов, а в авариях страдают и водители автомобилей. В зимний период призываем и водителей быть внимательнее, обращать внимание на меняющиеся условия движения, на состояние транспортных средств, а пешеходов — быть дисциплинированными, не забывать об отражателях.

ГБК напоминает, что каждое лечебное учреждение – поликлиника и больница — по своей компетенции как людям, застрахованным обязательным страхованием здоровья, так и незастрахованным обязано обеспечить необходимую медицинскую помощь.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ