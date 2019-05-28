Ш. Марчулёнис отказывается от мандата в ЕП, уступая место С. Якялюнасу

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Избранный в Европарламент (ЕП) по списку литовских «аграриев» бывший баскетболист, предприниматель Шарунас Марчюлёнис отказывается от мандата.

Это во вторник подтвердил в сейме журналистам председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

Вместо него по партийному списку в ЕП должен попасть председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас. Он считает доверие избирателей оценкой его работы в сфере парламентского контроля финансов и банков. «Если я приму такое решение — я не говорю, что я его принимаю сегодня, но я на самом деле серьезно подумаю, то я продолжу эту работу в Европе. Нужно посоветоваться с семьей, обсудить с главой правительства, фракции, начаты расследования, нужно обсудить возможность их завершения», — сказал С. Якялюнас журналистам во вторник.

В распространенном во вторник утром сообщении ЛСКЗ говорится, что Ш. Марчюлёнис хочет уделять больше времени начатым в Литве проектам для молодежи, завершивших карьеру спортсменов.

«Начатые во время предвыборной кампании вместе с командой ЛСКЗ проекты, связанные с молодежью и завершившими спортивную карьеру спортсменами, обретают ускорение и вызвали большой интерес спортивных федераций. Также появились образовательные учреждения, которые проведут в жизнь первые проекты, призванные поощрять движение детей — будут оборудованы специальные площадки для детей, которые мы назвали «островками силы», — говорит бывший баскетболист.

По его словам, если оценивать результаты выборов в Европе, то видно, что ЕП будет концентрироваться на ценностях Евросоюза (ЕС), вопросах сохранения единства ЕС, и поэтому ЕП нужны сейчас очень опытные политики.

Он сам видит приоритетами вопросы здоровья, оздоровления жителей Литвы, активности школьников, а также считает, что будет «полезнее родине».

«Думаю, что наш добрый опыт вместе с активными европарламентариями и знаменитыми спортсменами мы сможем представить шире в будущем», — сказал Ш. Марчюлёнис для пресс-релиза.

Председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис уверяет, что Ш. Марчюлёнис активно способствует «реальным изменениям в областях здоровья детей, побуждения их активно заниматься спортом в качестве досуга» и продолжит развитие своих идей в Литве.

На выборах в ЕП «аграрии» получили два мандата: кроме записанного вторым номером Ш. Марчюлёниса избран нынешний европарламентарий от «аграриев» Бронис Ропе, занимавший в списке первое место.

Место последних политиков в списке после рейтингования не изменилось, между тем С. Якялюнаса избиратели подняли с восьмого места на третье.

BNS

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