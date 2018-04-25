Ш. Ясикявичюс остается тренером каунасского БК Zalgiris

Шарунас Ясикявичюс в новом сезоне останется тренером каунасского баскетбольного клуба Zalgiris, сообщил клуб в среду.

«В Каунасе и в Zalgiris у меня самые лучшие условия совершенствоваться как тренеру. Здесь мой дом, моя родина, мы с семьей здесь чувствуем, что нас уважают и любят», — сказал тренер для пресс-релиза.

«У нас есть прекрасная арена Zalgiris, идеальная инфраструктура, болельщики, которые прекрасно поддерживают команду, поэтому вместе с руководством и тренерами клуба мы будем продолжать начатую работу и постараемся радовать литовских баскетбольных болельщиков активной и хорошей игрой», — добавил он.

Zalgiris в прошлом сезоне стал чемпионом Литвы и занял третье место в Евролиге.

Ш. Ясикявичюс после сезона отклонил предложение клуба Raptors (Торонто) лиги NBA поработать в штабе тренеров этой команды.

BNS