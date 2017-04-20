Шаг за шагом

Недавно на строительстве Белорусской АЭС произошло знаковое событие: на первом из двух энергоблоков станции был установлен в проектное положение корпус реактора. Мы об этом кратко уже сообщали, однако событие настолько важное, что есть смысл вернуться к нему, сообщив подробности. Тем более что вновь раздаются голоса скептиков, пытающихся в связи с очередным этапом строительства АЭС усомниться в ее безопасности.

Напомним для начала, что представляет собой корпус реактора ВВЭР–1200. На своем сленге специалисты называют его «бочкой». Действительно, изделие чем–то напоминает огромную железнодорожную цистерну. Правда, оно значительно больше: 11 метров длиной при диаметре 4,5 метра. Общий вес — 330 тонн. Изделие важнейшее с точки зрения безопасности будущей АЭС. Именно в его чреве на протяжении не менее 60 лет будет бушевать атомное пламя, и очень важно, чтобы ни один его «язычок» не вырвался наружу. Внутри «бочки» будут размещены стержни с атомным топливом, парогенераторы, другое сложнейшее оборудование. Поскольку деталь огромная, пришлось провести целую операцию по доставке махины с завода в Волгодонске российской компании «АЭМ–технологии», где агрегат был изготовлен, на стройплощадку под белорусским городом Островец.

Теперь о контроле качества. Автор этих строк в свое время побывал на заводе в Волгодонске и лично убедился, что многократно проверяется каждая операция при изготовлении оборудования. До сих пор помню гигантский сварочный агрегат, где соединяются детали корпуса реактора. Прочность шва проверяется несколькими способами, в том числе рентгеновским аппаратом. Перед отправкой в Островец корпус также был подвергнут гидравлическому испытанию: установив в проектное вертикальное положение, в него под давлением запустили сотни кубометров воды. Все это засвидетельствовали белорусские специалисты. По прибытии на стройплощадку корпус прошел входной контроль, соответствующий всем регламентным требованиям. Члены комиссии, в состав которой входили представители инжиниринговой компании АСЭ и Белорусской АЭС, проверили комплектность и качество конструкторской и сопроводительной документации. Отдельно, при помощи соответствующего оборудования, был произведен визуальный, измерительный и иные виды контроля самого изделия. Общий вывод оказался положительным, после чего корпус реактора передали в монтаж.

В госкорпорации «Росатом» нас посвятили в тонкости того, как осуществлялась установка на постоянное место корпуса реактора. Все прошло в два этапа. Сначала агрегат был поднят на транспортный портал, затем по рельсам перемещен в центральный зал. Далее полярным краном он был поднят вертикально и установлен на опорное кольцо в шахту реактора. Вот что по этому поводу отметил вице–президент компании АСЭ по проекту Белорусской АЭС Виталий Медяков:

— Установка корпуса реактора в проектное положение — практически ювелирная операция. Поскольку на опорное кольцо приходится вся весовая нагрузка, допустимое отклонение при совмещении осей корпуса реактора и опорного кольца составляет всего один миллиметр.

Ему вторит старший вице–президент по управлению российскими проектами Сергей Олонцев:

— Это одно из ключевых событий на этапе сооружения энергоблока. Установленный в проектное положение, корпус реактора является отправной точкой для проведения работ по монтажу главных циркуляционных трубопроводов реакторной установки. Эти изделия уже прибыли на стройплощадку.

И вот свежая новость: на первом энергоблоке Белорусской АЭС завершен монтаж парогенераторов. Четыре 15–метровых агрегата весом 340 тонн каждый, также похожие на бочку, установлены на штатное место в здании реактора номер 1. Каждое из этих изделий было поднято на транспортную эстакаду, затем по рельсам через транспортный шлюз перемещено внутрь здания реактора и с помощью полярного крана установлено на штатное место. Сейчас ведутся подготовительные работы к началу сварки главного циркуляционного трубопровода.

А на Волгодонском заводе «Атоммаш» уже завершено изготовление теплообменного оборудования для второго энергоблока Белорусской АЭС. Комплект состоит из четырех парогенераторов в сборе. Цикл их изготовления включает штамповку днищ, сборку–сварку корпусов, установку 11 тысяч теплообменных труб из нержавеющей стали общей длиной 125 километров. Разумеется, перед отправкой изделия прошли строгий заводской контроль, в том числе ультразвуковой, магнитно–порошковый, рентгеновский. В общей сложности специалисты службы технического контроля провели 315 контрольных операций для каждого изделия. Их результаты также засвидетельствовали белорусские представители. Как только откроется навигация, огромные стальные «цистерны» отправятся в Островец. А по прибытии будут проведены их приемочные контрольные испытания.

Владимир ЯКОВЛЕВ.

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Беларусь, энергетика