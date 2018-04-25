Шарунас Ясикявичюс — о болячках европейского баскетбола

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Главный тренер каунасского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс считает некомпетентность владельцев и генеральных менеджеров многих клубов главной проблемой европейского баскетбола.

«Мне очень повезло работать с людьми, которые понимают потребности клуба. Я верю, что многое в моем сознании изменилось, когда я добился первого успеха в качестве игрока. Это многому меня научило. В качестве тренера нужно постоянно мотивировать игроков, всегда стремиться делать больше. Не важно, тренируете вы «Жальгирис» или другую команду, самое основное — всегда выжимать из игроков максимум и иногда даже больше максимума. Я стараюсь, чтобы мои игроки всегда испытывали голод к победам. Я сам должен поддерживать такой же уровень мотивации. Мне повезло работать с хорошими игроками. На каждой тренировке у нас наблюдается конкурентная атмосфера.

Я много внимания уделяю теории, но во время игровой карьеры этого не делал. Кроме того, тренеру нужно решить много второстепенных вещей. Прежде всего, президент клуба должен разделять твое видение. С точки зрения последнего аспекта, я, наверное, работаю в идеальном клубе. Руководство полностью разделяет мою позицию, мы находимся на одной волне. В Европе это очень большая редкость. Я осознал это, когда вел переговоры с другими клубами. Некоторые люди просто не понимают баскетбол, хотя они являются владельцами и генеральными менеджерами. Они думают, что разбираются в баскетболе, но это не так. Это главная проблема в современном баскетболе», — считает Ясикявичюс.

Информация «ЛК»