Шарунас Ясикявичюс — о работе в НБА

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Главный тренер каунасского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс в этом сезоне отказался от работы в НБА, потому что не получил организацию, которая разделяет его взгляды на баскетбол. Также литовский специалист считает ужасной ситуацию с конфликтом ФИБА и Евролиги и не видит предпосылок для ее разрешения.

«Нужно признать, что НБА — лучшая лига в мире. Я хочу, чтобы все мои игроки и ассистенты из штаба играли или работали в НБА. Это топ-уровень. Я сам также хочу попасть на высший уровень. Однако я хочу работать с людьми, которые разделяют мой менталитет. Не важно, в НБА, Европе, Австралии или на луне. Я не хочу переходить на работу в НБА просто для того, чтобы у меня был этот пункт в биографии. Во время игровой карьеры я мечтал попасть в НБА. Но сейчас я хочу побеждать.

Мне нужна организация, которая приспособлена для успеха. В Европе у меня тоже есть много вызовов. Нужно выигрывать чемпионаты, постоянно мотивировать игроков. Если мои игроки выйдут на площадку неподготовленными, то это будет настоящий провал. Сейчас в международном баскетболе на уровне сборных наблюдается настоящая катастрофа. Отношения ФИБА с Евролигой и НБА просто ужасные. Пока не видно предпосылок для разрешения конфликта с той или иной стороны», — считает Ясикявичюс.

Информация «ЛК»