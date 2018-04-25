Шатдаун затянулся. Трамп готовит введение ЧП

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В США продолжается рекордная в истории остановка работы правительства. Дональд Трамп никак не может договориться с демократами по поводу строительства стены на границе с Мексикой. И, похоже, готов пойти на крайние меры.

Пока политические оппоненты активно троллят друг друга, 800 тысяч американцев остаются без зарплат, многие службы на гране обстановки.

Провал переговоров

24 января в Сената провалилось и предложение Трампа, и демократов по преодолению шатдауна.

Трамп предлагал выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Но его предложение не сумело набрать необходимых 60 голосов в Сенате.

За предложение демократов возобновить работу правительства без денег на стену проголосовали даже шесть представителей Республиканской партии, но 8 голосов для принятия решения все равно не хватило.

Трамп несколько лет рассказывал, что стену построят за деньги Мексики. Даже превратил это в одну из главных фишек своих митингов и выступлений. Но теперь требует выделения денег на строительство стены из американского бюджета.

Крайние меры

Белый дом готовит проект заявления для президента США Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения вдоль южной границы. В таком случае в администрации Трампа могут собрать более 7 миллиардов долларов для возведения стены, ссылаясь на внутренние документы, пишет CNN.

Трамп не исключает, что использует полномочия объявить чрезвычайное положение в стране и дать указание министерству обороны возвести пограничную стену.

«Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, являются прямой угрозой безопасности нашей нации и вызывают чрезвычайное положение в стране», — утверждается в проекте президентской декларации.

«Поэтому теперь я, Дональд Дж. Трамп, властью, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, в том числе Законом о национальных чрезвычайных ситуациях, настоящим заявляю, что чрезвычайное положение действует на южной границе Соединенных Штатов», — цитирует телеканал проект документа.

Согласно предполагаемому варианту, администрация может получить: 681 миллион долларов от Минфина из фонда конфискации, 3,6 миллиардов долларов из фонда военного строительства, 3 миллиарда долларов из фондов гражданских строительных работ Пентагона и 200 миллионов из средства Министерства внутренней безопасности.

Если ЧП будет объявлено, для строительства стены будет развернут Инженерный корпус армии США. Некоторые части стены будут построены на частной собственности и, следовательно, потребуют от администрации изъятия земли, что разрешено, если это необходимо для общественного пользования.

Телеканал сообщает также, что в администрации Трампа признают возможность судебных исков, из-за изъятий частной собственности.

Также, если Трамп объявит ЧП, оно, вероятно, будет оспорено в суде демократами, которые утверждают, что Трамп не может использовать чрезвычайное положение для освобождения средств налогоплательщиков на строительства пограничной стены.

Взаимный троллинг

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу выступить с традиционными обращением к Конгрессу.

Она аргументировала такое решение шатдауном — нет денег, нет персонала, нет выступления.

Пелоси предложила президенту опубликовать свою речь в письменном виде, как это делали президенты с 1800 по 1913 года.

В ответ, Дональд Трамп, используя тот же аргумент, отменил все поездки Пелоси за границу в зоны конфликта, в первую очередь в Афганистан. И сделал это в последнюю минуту, когда члены делегации во главе со спикером ожидали автобуса на самолёт на авиабазе Форт Эндрюс.

Дональд Трамп также предложил спикеру альтернативу: летите коммерческим гражданским рейсом, если так хочется, прямиком в Кабул.

Более того, президент США решил ещё и раскрыть детали визита спикера в Афганистан и её маршрут, что традиционно сохраняется в секрете из-за соображений безопасности.

При этом, хотя Трамп заявил, что не может предоставить военные самолёты для транспортировки членов Конгресса и администрации за границу из-за шатдауна, его жена Мелания спокойно использовала военный транспортник, чтобы добраться в их курортный комплекс Мар-а-Лаго во Флориде.

Люди страдают

Кроме политических последствий шатдаун вполне реально бьет по повседневной жизни американцев и туристов. Профсоюз пилотов, бортпроводников и авиадиспетчеров объявил, что продолжение шатдауна поставит под угрозу полеты гражданской авиации над территорией США.

korrespondent.net

Photo by The Epoch Times on Foter.com / CC BY