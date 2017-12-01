Шесть литовских энергопроектов – в списке поддерживаемых ЕС

Шесть литовских энергетических проектов смогут претендовать на финансовую помощь Евросоюза. Это выяснилось после публикации Еврокомиссией в минувшую пятницу Списка проектов общего интереса ЕС (англ. projects of common interest, PCI).

В него внесен литовско-польский проект газопровода (GIPL), проект расширения мощности газовой смычки между Литвой и Латвией, проект синхронизации ЛЭП с континентальной Европой, вторая линия смычки ЛЭП LitPol link в Литве, проекты по повышению мощности ЛЭП Вильнюс-Нерис и Круонисской ГЭС.

Однако в списке, который обычно обновляется каждые два года, нет Клайпедского терминала сжиженного природного газа и хранилища газа в Сидеряй.

Ранее министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сообщал BNS, что внесение проекта в список открывает путь подачи заявки на получение помощи ЕС по инструменту инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF). Такая возможность, по словам министра, возникнет в начале 2018 года.

Поддерживаемые ЕС проекты планируют реализовать компании Amber Grid, Litgrid и Lietuvos energijos gamyba.

BNS

Метки: CEF, Connecting Europe Facility, Литва