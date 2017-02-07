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Шестеро литовских военнослужащих начинают миссию в Ираке

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 07, 12:00   |   Комментариев: 0

Шестеро военнослужащих Литвы во вторник начинают службу в операциях возглавляемой США коалиции в Ираке по тренировке местных бойцов, борющихся с террористической группировкой “Исламское государство”.

Группа военных инструкторов из Литвы в операции “Непоколебимая решимость” (англ. Operation Inherent Resolve) включена в контингент военнослужащих Дании, в котором также несут службу представители Латвии и Эстонии.

Литовские инструкторы будут обучать военнослужащих сил безопасности Ирака, но сами боевые задания выполнять не будут, сообщает Минобороны Литвы.

В настоящее время в международных операциях в Афганистане, Мали, в регионе Средиземного моря и Косово несут службу более 30 военнослужащих Литвы.

BNS

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