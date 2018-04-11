Шнипишкес – растущий новый центр города

Шнипишкес – один из самых уникальных районов столицы, где на одной территории можно увидеть образцы современной архитектуры и старые деревянные дома конца XIX – начала XX веков. Район, в котором проживают более 16 тысяч жителей, неузнаваемо меняет свой облик и быстро растет. О будущем района говорил с жителями Шнипишкес мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В Шнипишкес планируется установить 18-метрую современную обзорную башню. Она появится на площадке между улицами Гедрайчю, Кинту и Калтанену. Это удобное находящееся вблизи от центра место сейчас должным образом не используется. Однако после возведения башни обзора и благоустройства окружающей среды, постройки торговых павильонов, детских площадок и тренажеров планируется полностью преобразить это особенно привлекательное место. Идею постройки башни предложили сами жители, а работы по разбивке скверов должны начаться уже в следующем году.

В Шнипишкес появится еще одно место притяжения – настоящий японский сад. Его планируется разбить у перекрестка улиц Львово, Гяляжине Вилко и Линкмяну на неиспользованной территории в 5 га. Это будет уникальный проект, созданный по всем традициям японского сада со всеми его атрибутами. Будет сформирован рельеф, оборудованы подземные коммуникации, дорожки, обзорные площадки и площадки для отдыха, посажены растения. Также здесь появятся мостики, водные каскады, скульптуры, детские игровые площадки и др. Первые работы по созданию сада начнутся уже в этом году. Концепцию вильнюсского японского сада подготовили известные в мире архитекторы японского ландшафта – отец и сын Широ Накане и Юкихиро Накане.

Один из самых актуальных вопросов, которые задали жители Шнипишкес, об обновленных и более удобных пешеходных дорожках между домами и улицами. Только в прошлом году здесь было проложено около километра новых дорожек и тротуаров на улицах Ширвину и Ратничес. Также отремонтировано около полукилометра тротуаров на улицах Калварию, Крокувос и Шейминишкю. В этом году работы продолжатся. Будут отремонтированы тротуары и на ул. Калварию и Юозапавичяус, а также уложены новые тротуары на ул. Калварию и Ринктинес.

В Шнипишкес в истекшем году асфальтировались улицы – обновлен отрезок улицы Крокувос (355 м), часть улицы Слуцко (76 м) и улицы Ширвинту (207 м). В этом году готовится технический проект новой улицы Кярнавес. Эта новая улица будет проложена между проспектом Конституцийос и ул. Жальгире. Здесь появятся удобные велосипедные дорожки и тротуары, предусмотрены и стоянки общественного транспорта. Работы начнутся уже в следующем году.

Совсем недавно в Шнипишкес именем Йонаса Яблонскиса названа до сих пор не имеющая названия площадка рядом с Вильнюсским самоуправлением. Тем самым увековечена память одного из самых известных литовских языковедов. Полностью приведен в порядок и сквер между пр. Конституцийос, улицами Калварию и Львово. Это место выбрано не случайно – Й. Яблонскис в 1904-1906 гг. жил в находящемся неподалеку доме № 20 по ул. Калварию.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Шнипишкес