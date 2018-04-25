Шоссе из Вильнюса в Каунас станет скоростным

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Дороге Вильнюс — Каунас присвоят статус автомагистрали в следующем году, сообщает LRT. В этом году на трассе, открытой более 50 лет назад, будут завершены подготовительные работы.

По дороге А1, которая соединяет — Вильнюс, Каунас и Клайпеду, теперь можно будет ехать со скоростью 130 км/ч на участке Каунас — Клайпеда и 120 км/ч на участке Вильнюс — Каунас.

Водители, путешествующие между двумя крупнейшими городами Литвы, давно ждали, когда этот участок получит статус автомагистрали, поскольку в таком случае здесь можно будет развивать максимальную скорость.

Советник отдела государственного планирования дорог и мостов Юстас Норбутас отметил, что водители действительно будут экономить время в пути, однако с ноября по апрель развивать скорость выше 110 км/ч они все равно не смогут в связи с погодными условиями.

По словам собеседника, в настоящее время осуществляются государственные закупки с целью реорганизации существующих параметров и элементов дороги Вильнюс — Каунас, которые пока не отвечают требованиям автомагистрали.

«До тех пор, пока все работы, запланированные в проекте, не будут завершены, допустимая скорость участка дороги Вильнюс — Каунас не будет увеличена», — подчеркнул Норбутас.

По его словам, все работы будут направлены на повышение безопасности дорожного движения: проект предусматривает установку металлических защитных кожухов в разделительной полосе, также на некоторых участках будут установлены заборы, огораживающие проезжую часть от пешеходов и диких животных.

Норбутас отметил, что ограничения кое-где все же придется сохранить. Например, на участке рядом с Вевисом.

Компетентные органы подтвердили, что дополнительных проблем с повышением уровня шума и загрязнения воздуха у людей, живущих неподалеку от дороги, возникать не будет.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ