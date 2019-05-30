Шотландия проведет референдум о независимости

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Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о независимости страны от Великобритании, сообщает The Guardian.

Документ предусматривает, что второй референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании может быть проведен до 2021 года.

Голосование предоставит жителям страны сделать выбор между тем, чтобы быть «европейской нацией или государством, которому навязали Brexit».

Напомним, в марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании.

Однако позднее первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

korrespondent.net