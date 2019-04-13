Штаб бригады Gelezinis Vilkas ВС Литвы получил положительную оценку НАТО

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Участвовавший в оценочных учениях НАТО штаб мотопехотной бригады Вооруженных сил (ВС) Литвы Gelezinis Vilkas («Железный волк») выдержал тест на боевую подготовку, сообщило в пятницу Министерство обороны.

«Это очень важная оценка. Во-первых, для нашей бригады, во-вторых — для Литвы, потому что мы показали международной арене, что мы готовы и способны на международном уровне планировать и командовать различными международными операциями в разных условиях, взаимодействуя не только с военными подразделениями, но и с гражданскими», — сказал BNS пресс-атташе бригады Gelezinis Vilkas Алексас Паулаускас.

Положительная оценка означает, что бойцы бригады Gelezinis Vilkas способны своевременно и должным образом решать тактические проблемы, а также координировать действия с представителями международных организаций и гражданских властей.

Это первая оценка боеготовности штаба бригады Gelezinis Vilkas, которая была сделана в соответствии с процедурами оценки боеготовности НАТО.

«Штаб способен осуществлять планирование и командование боевой группой передовых сил НАТО, которая с февраля 2017 года дислоцирована в Литве, в Рукле», — сказал А. Паулаускас.

Во время учений производились симуляции разного рода операций, осуществлялось управление процессами принятия решений. Во время учений военнослужащие штаба изучали сложные тактические ситуации, которые могут возникнуть во время боевых действий.

Все действия штаба бригады оценивала международная группа экспертов.

BNS