Штаб-квартиру банка SEB в Вильнюсе построит Veikmes statyba

Новое офисное здание на правом берегу реки Нерис (Вилия) в Вильнюсе, между Национальной галереей искусства и центром Forum Palace, построит столичная стройкомпания Veikmes statyba. В этом здании обоснуется штаб-квартира банка SEB bankas.

Косвенно принадлежащая концерну Icor компания сообщила, что получила заказ фонда инвесткомпании Lords LB Asset Management на строительство нового офисного здания. Стоимость сделки не разглашается, а работы планируется выполнить за два года.

Рядом с будущим зданием SEB, на проспекте Конституции и недалеко от него, уже находятся три центральные штаб-квартиры коммерческих банков – Swedbank, Luminor и литовского филиала Danske Bank.

Сейчас штаб-квартира SEB находится на проспекте Гядиминаса, эти помещения банк арендует.

BNS

Метки: Литва