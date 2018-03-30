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Штаб-квартиру банка SEB в Вильнюсе построит Veikmes statyba

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Новое офисное здание на правом берегу реки Нерис (Вилия) в Вильнюсе, между Национальной галереей искусства и центром Forum Palace, построит столичная стройкомпания  Veikmes statyba. В этом здании обоснуется штаб-квартира банка SEB bankas.

Косвенно принадлежащая концерну Icor  компания сообщила, что получила заказ фонда инвесткомпании Lords LB Asset Management на строительство нового офисного здания. Стоимость сделки не разглашается, а работы планируется выполнить за два года.

Рядом с будущим зданием SEB, на проспекте Конституции и недалеко от него, уже находятся три центральные штаб-квартиры  коммерческих банков – Swedbank, Luminor и литовского филиала Danske Bank.

Сейчас штаб-квартира SEB  находится на проспекте Гядиминаса, эти помещения банк арендует.

BNS

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