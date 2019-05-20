Штабы И. Шимоните и Г. Науседы обменялись упреками

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Штабы кандидатов в президенты Литвы Ингриды Шимоните и Гитанаса ы в понедельник обменялись обвинениями по поводу финансирования политической кампании.

Глава поддерживаемой консерваторами И. Шимоните Паулюс Лукаускас заявил о подозрениях, что Г. Науседа мог потратить сумму примерно в полтора раза больше, чем официально собрал, и в этой связи обратился в Главную избирательную комиссию (ГИК).

Он говорит, что опирается «на доступные данные мониторинга рекламы». Такими же подозрениями несколько раньше поделился и экс-премьер, консерватор Андрюс Кубилюс.

Штаб Г. Науседы на это ответил, что команда И. Шимоните занимается «обычной для политической жизни Литвы стратегией забрасываний необоснованными подозрениями».

Команда Г. Науседы утверждает, что тратит деньги эффективно и дисциплинированно, покупает только самые необходимые услуги, а для проведения большой части работ привлекает добровольцев.

По данным ГИК, Г. Науседа собрал более 196 тыс. евро, на счету И. Шимоните — более 533 тыс. евро.

Партия консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы перевела И. Шимоните 330 тыс. евро.

Штаб Г. Науседы говорит, что обнародованный И. Шимоните отчет показывает, что принятая на прошлой неделе финансовая помощь консерваторов планировалась заранее.

Отчеты о финансовой компании после аудита должны быть представлены до 26 августа.

BNS