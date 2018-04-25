Штраф за несвоевременную доставку пенсий

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В Литве пенсии выплачиваются около 600 000 жителей. Из них около 200 000 -получают деньги на дому. Ранее пенсии разносили по домам. С тех пор как стала набирать популярность банковская система и зарплаты стали переводить на счета, понемногу большая часть пенсий была переведена в банки.

По данным Министерства социальной защиты и труда Литвы, есть немало людей, которым приемлема нынешняя система доставки пенсий.

Новые пенсионеры могут получить такую услугу только в том случае, если они — инвалиды или если им на момент назначения пенсии исполнилось больше 80 лет (такое маловероятно). Все остальные жители крупных городов должны получать пенсии через банк, в регионах все зависит от того, если рядом банк или банкомат.

В январе в Вильнюсском и Каунасском районах почти три тысячи человек не получили пенсии в срок. По данным Ассоциации пожилых людей Литвы, пенсионеры планируют обратиться в суд в связи с несвоевременными выплатами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ