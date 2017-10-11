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Штраф за рекламу

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 0:01   |   Комментариев: 0

Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали кафе-закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы общественной морали, сообщает LRT. Основанием для штрафа послужила реклама кафе в Facebook, на которой были изображены выжженная книга, изображающая Библию, и улыбающийся распятый Иисус Христос.

Фото BFL

Фото BFL

Специалисты Службы защиты прав потребителей считают, что подобная реклама нарушает  принципы общественной морали, унижает честь и достоинство человека или подстрекает к национальной, расовой, религиозной, гендерной или социальной ненависти и дискриминации.

Один из собственников кафе Доминикас Чячкаускас считает, что решение Службы по защите прав потребителей основано только на доводах Литовской епископской конференции, в то время как Литва — это светское государство, и подобные решения должны приниматься экспертами по вопросам прав человека и свободы слова.

В мае прошлого года на стене рядом с кафе Keulė Rūkė появилось граффити с поцелуем Владимира Путина и Дональда Трампа.

Граффити, автором которого является Миндаугас Бонану, принесло кафе огромную популярность. Фотография его работы за ночь набрала два миллиона просмотров на сайте Reddit. Международные СМИ, включая Би-би-си и CNN, также сообщили о произведении. Китайцы же начали делать различные вещи с изображением поцелуя. Позднее работу вильнюсца замазали белой краской, Бонану пришлось ее переделывать. Сейчас на восстановленном граффити эти политики не целуются, а вместе курят.

В июне напротив кафе также появилось граффити с изображением главы Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса, министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги и депутата Агне Ширинскене в образе террористов.

Инф. «ЛК»

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