Штраф за рекламу

Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали кафе-закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы общественной морали, сообщает LRT. Основанием для штрафа послужила реклама кафе в Facebook, на которой были изображены выжженная книга, изображающая Библию, и улыбающийся распятый Иисус Христос.

Специалисты Службы защиты прав потребителей считают, что подобная реклама нарушает принципы общественной морали, унижает честь и достоинство человека или подстрекает к национальной, расовой, религиозной, гендерной или социальной ненависти и дискриминации.

Один из собственников кафе Доминикас Чячкаускас считает, что решение Службы по защите прав потребителей основано только на доводах Литовской епископской конференции, в то время как Литва — это светское государство, и подобные решения должны приниматься экспертами по вопросам прав человека и свободы слова.

В мае прошлого года на стене рядом с кафе Keulė Rūkė появилось граффити с поцелуем Владимира Путина и Дональда Трампа.

Граффити, автором которого является Миндаугас Бонану, принесло кафе огромную популярность. Фотография его работы за ночь набрала два миллиона просмотров на сайте Reddit. Международные СМИ, включая Би-би-си и CNN, также сообщили о произведении. Китайцы же начали делать различные вещи с изображением поцелуя. Позднее работу вильнюсца замазали белой краской, Бонану пришлось ее переделывать. Сейчас на восстановленном граффити эти политики не целуются, а вместе курят.

В июне напротив кафе также появилось граффити с изображением главы Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса, министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги и депутата Агне Ширинскене в образе террористов.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, Штраф за рекламу