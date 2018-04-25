Шумиха вокруг «Яндекс.Такси» не утихает

🔊 Воспроизвести

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис не считает целесообразным прямое политическое вмешательство властей в работу сервиса «Яндекс.Такси» в Вильнюсе.

Призывает к спокойствию

Как заявил премьер в эфире радиостанции LRT, «Яндекс.Такси» не является компанией, имеющей стратегическое значение для страны. В этой связи ее выход на литовский рынок не требовал проверок со стороны спецслужб.

«Возникла шумиха, естественно, что это произошло, но это не компания, имеющая стратегическое значение. И юридические акты, которые очень четко регламентируют превентивную проверку прихода таких инвесторов, в том числе специальными службами, не применимы к этой компании. Сделан первый шаг — угрозы поименованы, мы ожидаем предложений для лиц, принимающих решения. Я думаю, что в ближайшем времени у нас будут очень четкие предложения, чтобы принимающие решения, будь то на государственном или муниципальном уровне, могли решить эту проблему», — сказал Сквярнялис.

Как «ЛК» уже писал, «Яндекс.Такси» 26 июля запустил сервис заказа такси в Вильнюсе. Сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах.

Сквярнялис в интервью радиостанции подчеркнул, что при поиске решений для «Яндекс.Такси» необходимо учитывать как национальное законодательство, так и нормативные акты Европейского союза.

«Мы также не должны говорить о том, что могли бы прямым способом, политически вмешиваться в приход бизнеса, особенно зарегистрированной в одной из стран Европейского союза компании. Все должно соответствовать требованиям нашего законодательства — и не только национального, но и того права, которое регулирует учреждение всех компаний, деятельность в Европейском союзе», — подчеркнул премьер.

При этом он призвал жителей внимательно отнестись к личным данным и оценить необходимость использования этого сервиса.

Выводы спецслужб

Сервис «Яндекс.Такси» передает данные на российские IP-адреса. К такому выводу пришел Национальный центр кибербезопасности (НЦК) при Министерстве обороны Литвы.

В сообщении, опубликованном на сайте центра, сказано, что специалисты НЦК после проведенного анализа приложения обнаружили, что оно «поддерживает активную связь с 11 IP-адресами, большинство из которых принадлежит России».

«Сотрудники НЦК обнаружили, что данное приложение имеет регулярное соединение по каналам шифрованной связи с адресами в разных регионах России, независимо от того, находится ли приложение в режиме ожидания или в активном режиме», — сказано в сообщении. В докладе ведомства указывается, что десять из 11 этих адресов находятся в России: шесть в Москве, еще четыре в Екатеринбурге.

В документе также подчеркивается, что приложение «требует доступа к большому количеству конфиденциальных данных», а более поздние его версии могут запрашивать еще больше такой информации.

В этой связи ведомство рекомендует не пользоваться данным приложением, особенно чиновникам и сотрудникам Минобороны страны.

Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) рекомендует не пользоваться приложением услуг «Яндекс.Такси» лицам, которыми интересуются российские спецслужбы.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис подтвердил BNS, что в полученном письме ДГБ называются и группы лиц, в отношении которых действуют эти рекомендации.

«ДГБ рекомендует не пользоваться приложением «Яндекс.Такси» лицам, которые могут потенциально интересовать российские спецслужбы . Эта рекомендация действует в отношении военных, госслужащих, журналистов, сотрудников правоохраны, а также лиц, которые часто бывают в России и Республике Беларусь», — отметил BNS Порядрскис.

Он утверждал, что не дожидаясь рекомендаций ДГБ, сотрудникам самоуправления рекомендовали не устанавливать приложение основавшейся в Нидерландах компании российского капитала, а уже сделав это, подчеркнули, что в публичном пространстве уже были высказаны важные аргументы о том, почему это было сделано.

Подярскис заявил, что самоуправление еще ждет ответа Совета по конкуренции о том, не вводит ли «Яндекс.Такси» потребителей в заблуждение тем, что заявляет, что предоставляет услуги такси и извоза, хотя в рекламе называет себя «общественным информационным сервисом».

«Мы видим здесь «серую зону» законов, по поводу которой призываем высказаться законодателя, то есть Сейм или Министерство транспорта и коммуникаций, поскольку самоуправление лишь выдает лицензии компаниям услуг такси. Как известно, «Яндекс.Такси» заявляет, что не является компанией такси. В связи с этим мы еще должны были бы провести консультации с другими государственными ведомствами», — сказал глава администрации.

Парламентарий Аудронюс Ажубалис, получивший справку из ДГБ, призвал руководителей государства ликвидировать услуги «Яндекс.Такси» в Литве.

Консерватор Ажубалис заявил BNS, что услуга «Яндекс.Такси» должна быть остановлена, «как представляющая угрозу национальной безопасности», поскольку ее руководители могут направлять в Россию данные о пользователях.

«Я считаю, что в данном случае задача литовского руководства — это поиск при сотрудничестве с городскими властями решения, которое привело к тому, чтобы этой компании и ее деятельности в Литве не осталось», — сказал парламентарий.

«Поскольку это связано с государственной безопасностью и возможностью того, что собираемая информация этой компании может быть использована против Литвы и против конкретных целей, я считаю, что любая мера по остановке разведывательной деятельности другого государства является подходящей», — добавил он.

В соответствии с законодательством

В пресс-службе «Яндекс.Такси» прокомментировали эти обвинения. Там подчеркнули, что ​«никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута), выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России». «Однако это не имеет никакого отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС», — подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что данные хранятся и используются полностью в соответствии с законодательством ЕС. В компании заверили, что строго соблюдают требования владельцев мобильных платформ Andoid и iOS по работе с пользовательской информацией. «Мы готовы объяснить это литовским чиновникам и контролирующим органам, однако пока запросов от них не поступало», — добавили в пресс-службе.

По словам директора всемирной стратегии «Яндекс.Такси» Арама Саргсяна, за три первых дня приложение скачали 10 000 раз.

Информация «ЛК», BNS