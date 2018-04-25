Шведская полиция требует выделения дополнительных средств, чтобы устранить проблемы на пограничном контроле

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Меры пограничного контроля в Швеции подверглись резкой критике, в ответ на это, шведская полиция запросила у правительства дополнительно 600 миллионов крон (около 64 миллиона долларов) для устранения проблем.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ.

Меры пограничного контроля подверглись широкой критике в отчете Шенгенского союза о функционировании общей пограничной зоны в 2018 году. В нем отмечаются недостаток персонала, проблемы организации и компетентности людей, занимающихся данным вопросом.

Чтобы удовлетворить требования, установленные в шенгенском отчете, рабочая сила на пунктах пересечения границы должна быть увеличена, пишет Полицейское управление Швеции (Polismyndigheten) в своей ежегодной бюджетной оценке, представленной правительству, и запрашивает 600 миллионов крон дополнительных средств.

Напомним, что решение о вступлении в силу меры погранконтроля на границе со странами Шенгенской зоны было принято в Швеции в ноябре 2015 года, несмотря на то, что королевство входит в данную зону. Тогда это было сделано в связи с небывалым наплывом соискателей убежища в страну, когда еженедельно в страну прибывало более 3 тысяч беженцев.

Только в 2015 году в Швецию прибыло 163 тысячи просителей убежища. Введение меры погранконтроля объяснялось временным желанием правительства взять ситуацию под контроль. Затем правительство объявило о введении длительных проверок в рамках законодательства ЕС, которое позволяет делать это, если страна видит «серьезную угрозу для своей безопасности или государственной политики».

Далее правительство Швеции неоднократно продлевало действие меры, а также вводило коррективы в связи с тем, что миграционная проблема все еще существовала.