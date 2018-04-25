Шведские депутаты выступили за блокировку строительства «Северного потока-2»

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Большинство представителей шведских политических партий не поддерживают идею строительства «Северного потока-2», часть которого должна пройти через территориальные воды Швеции, сообщает Sveriges Radio . Практически все политики, опрошенные радиостанцией, заявили о необходимости запретить прокладку газопровода.

Шведские политики указывают на вред «Северного потока-2» для экологии, а также на то, что проект сделает страны ЕС зависимыми от ископаемого газа, снизит заинтересованность в возобновляемой энергии и создании собственной инфраструктуры. Кроме того, депутаты напоминают о нарушениях Россией международного права и предупреждают об опасности попадания в зависимость от Москвы.

«Северный поток-2″ — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам Евросоюза Карин Энстрём, слова которой приводит РИА «Новости» .

По мнению евродепутата от Христианско-демократической партии Швеции Ларса Адактуссона, бойкотировать «Северный поток» следует, так как «Россия не уважает международное право». В качестве примера он привел конфликт РФ и Грузии в 2008 году и присоединение Крыма. Как считает парламентарий, с учетом агрессивных действий РФ важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, чтобы не попасть в зависимость от Москвы.

Председатель партии зеленых в Совете по делам Евросоюза в парламенте Юнас Эрикссон, комментируя перспективы прокладки трубопровода, отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против «Северного потока — 2». Он назвал правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, которое позволит заблокировать проект.

В свою очередь, член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, запланированного на воскресенье, 10 сентября. Политик уверен, что проект строительства «Северного потока-2» можно остановить, если издать соответствующие законы, сообщает РБК .

В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила принять поправки к Газовой директиве ЕС. Если документ примут, нормы энергетического законодательства Евросоюза будут применяться ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут в третьи страны. Речь идет о недискриминационном установлении тарифов на прокачку газа, доступе третьих сторон к возможности прокачивать топливо, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. В настоящее время эти нормы не охватывают морские участки газопроводов.

Поправки перед утверждением должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте. Пока поправки к Газовой директиве пока обсуждаются на уровне рабочей группы в Совете ЕС.

В проекте «Северного потока-2» заложено строительство двух ниток газопровода от России до Германии через Балтийское море. Трубопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 миллиардов евро.

Оператор газопровода Nord Stream 2 уже получил разрешения на строительство в Германии, Финляндии, Швеции и России. Ранее сообщалось, что власти Дании затягивают выдачу разрешения на строительство газопровода.

Против строительства «Северного потока-2» выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые пытаются вытеснить с европейского рынка российский газ.

NEWSru.com