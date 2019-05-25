Шведские преступники шпионят за полицией с помощью дронов

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Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, сотрудники полиции, которые занимаются патрулированием северо-востока Гётеборга, заявили, что преступники начали использовать маленькие беспилотные аппараты повсюду в Гетеборге, и вероятно, в Стокгольме и Мальмё для того, чтобы избежать попадания в руки правоохранителей.

По словам стражей правопорядка, сложившаяся ситуация усложняет их работу, но, несмотря на это, сотрудники полиции не меняют свои привычки, когда замечают летающие дроны. Шведские полицейские отмечают, что хотели бы иметь больше контроля над дронами, которые принадлежат криминальным группам, но доказать, кто и в каких целях их использует, сложно.