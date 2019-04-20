Шведский город Катринехольм запрещает попрошайничество

Городской Совет шведского города Катринехольм, являющийся административным центром одноименной коммуны, проголосовал за введение запрета на попрошайничество в определенных местах в муниципалитете.
Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ. Новый закон сформулирован так же, как и в муниципалитетах Веллинге в Сконе, что означает, запрет на попрошайничество на земле муниципалитета в центральной части Катринехольма.
«Я никогда не могу принять попрошайничество в Катринехольме и вообще в Швеции», — сказал в своем выступлении председатель муниципального совета Йоран Дальстрём.
Теперь новое законодательное предложение будет передано в Административный совет округа для получения одобрения.
Отметим, что в последние годы в Швецию устремилось большое число цыган и представителей других народов, занимающихся попрошайничеством на улицах.