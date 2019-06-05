Шведский стол в литовских школах

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Специалисты Минздрава отмечают положительные результаты в трех литовских школах, где уже введена такая система. Специалисты Министерства здравоохранения Литвы предлагают всем школам использовать систему шведских столов для питания учащихся.

Подобный подход к питанию в Швеции показал, что он способствует выработке здоровых привычек у детей. Эта система сокращает бюджет, который выделяется школам на продукты. «Рекомендации будут доступны не только для общеобразовательных школ, но и для школ неформального образования и других учебных заведений для детей», — пояснил вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

Специалисты отметили, что в школах, где уже используют шведский стол, у учеников повысилась культура питания.

«Опасения, что дети предпочтут пойти за фастфудом, не подтвердились. Эстетически выглядящая еда поощряет учеников выбирать более здоровую пищую Также развивает у них вкус и улучшает привычки питания», — сообщили специалисты.

В Минздраве поясняют, что шведский стол был предложили для того, чтобы дети могли выбирать блюда, которые хотят, их ингредиенты и количество. Цель такого подхода состоит в том, чтобы удовлетворить вкусы детей, увеличить потребление полезных для здоровья продуктов, особенно овощей и фруктов, а также сократить количество пищевых отходов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ