Шведское правительство хочет запретить использование мобильных телефонов на уроках в школах

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Шведское правительство заявило о своем желании запретить школьникам пользоваться мобильным телефоном во время уроков. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ.

В королевстве уже есть школы, в которых ученикам не разрешается пользоваться мобильными телефонами на уроках. Существующее законодательство позволяет директору школы принять самостоятельное решение по этому вопросу. Однако правительство хочет появления универсального правила, которое будет одинаковым для всех школ.

Отмечается, что на уроках будет обеспечен порядок, а студенты смогут больше сосредоточиться на учебе, если они не будут пользоваться мобильными телефонами.

Тем не менее пока не ясно, как данное правило будет работать. Например, разработчики пока не определили, должен ли новый запрет применяться к дошкольному, начальному общему и среднему образованию.

Теперь новое правительство Швеции ведет переговоры с другими партиями для получения их согласия на то, чтобы новые правила получили необходимые голоса для вступления в силу.

Следует отметить, что предложение правительства о запрете мобильных девайсов на уроках также столкнулось с критикой. В интервью журналистам, изучающий эту сферу исследователь Торбьерн Отт заявил, что он не считает, что в школе нужно запрещать мобильные телефоны. Он сказал, что школы много работают над созданием цифрового образования, а мобильные девайсы имеет центральную роль в сегодняшнем мире. «Они используют, например, планшеты и компьютеры для чтения. В таком случае странно запрещать мобильные телефоны, являющиеся важным цифровым инструментом в жизни студентов», — отметил он.