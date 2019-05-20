Швейцарцы на референдуме высказались за ужесточение правил приобретения стрелкового оружия

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Граждане Швейцарии на состоявшемся в воскресенье в стране общенациональном референдуме высказались за ужесточение правил приобретения стрелкового оружия, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию RTS, освещавшую подсчет голосов в онлайн-режиме. Кроме того, участники референдума одобрили принятие налоговой реформы, призванной обеспечить поступление дополнительных средств в пенсионную систему.

«Реформа налогообложения предприятий, связанная с финансированием пенсионной системы, а также пересмотренный закон об оружии получили в Швейцарии в воскресенье широкую поддержку. Согласно окончательным результатам, в первом случае сказавших «да» было 66,7%, а во втором — 63,7%», — отметила RTS.

По данным телекомпании, из 26 кантонов и полукантонов только в кантоне Тичино большинство граждан (54,5%) высказались против более строгих правил контроля за торговлей оружием. В целом по стране участие в референдуме приняли 43% граждан, имеющих право голоса.

Новые правила запрещают продажу автоматического оружия и устанавливают более строгий контроль над торговлей полуавтоматическим. Речь идет, в частности, о пистолетах с магазином более чем на 20 патронов и ружьях на 10 и более патронов.

Принятия более строгих правил приобретения гражданами оружия требует директива Евросоюза, выработанная после терактов 2015 года. Швейцария не входит в ЕС, но она не могла проигнорировать эту директиву, поскольку это грозило бы ей прекращением сотрудничества с государствами Шенгенской зоны, а значит — возвращением к прежней системе контроля на границах, что больно ударило бы по экономике и туризму.

Из партий, входящих в четырехпартийное правительство альпийской конфедерации, только правоконсервативная Швейцарская народная партия выступила против ужесточения правил приобретения оружия, усмотревшая в действиях ЕС в отношении Берна «диктат». О категорическом несогласии с пересмотром правил заявляли и 14 ассоциаций спортивной стрельбы, охотников и торговцев оружием. По их данным, под запрет попадет более 80% оружия, используемого в стрелковом спорте.

При этом ранее в ходе переговоров с Брюсселем Берну удалось добиться ряда изъятий из директивы ЕС для Швейцарии.

В частности, швейцарским военнослужащим по-прежнему будет разрешено хранить свое армейское оружие дома и использовать его на спортивных стрельбах. Стрелковые ассоциации смогут приобретать автоматическое оружие, правда, по более сложной, чем прежде, процедуре контроля.

Налогово-пенсионная реформа предусматривает отмену льготного налогообложения для ряда крупных иностранных фирм и одновременное общее снижение налогов.При этом около 2 млрд франков (примерно столько же в долларах), которые недополучит ежегодно казна, будут направлены в систему пенсионного обеспечения, что позволит существенно снизить ее прогнозируемый на ближайшее десятилетие дефицит.

NEWSru.com