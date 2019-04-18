Швейцария согласилась сотрудничать с Китаем в проекте «Один пояс – один путь»

🔊 Воспроизвести

Власти Швейцарии и Китая подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Подписание документа пройдет в рамках официального визита президента Швейцарии Ули Маурера в Китай.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство финансов Швейцарии.

Визит президента Швейцарии в Китай вместе с делегацией из представителей финансовых и деловых кругов Швейцарии пройдет с 22 по 30 апреля. Как отмечается, Маурер посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня. До подписания документа о сотрудничестве президент Швейцарии также примет участие во втором форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине с 25 по 27 апреля 2019 года.

В заявлении Минфина Швейцарии подчеркивается, что целью подписания меморандума с Китаем является «укрепление сотрудничества в торговле, инвестициях и проектном финансировании в третьих странах вдоль маршрутов проекта «Один пояс — один путь» в соответствии с базовыми принципами сотрудничества и в рамках международных стандартов и законодательства в соответствующих странах».

После подписания данного документа в конце апреля Швейцария станет 4-ой страной, входящей в шенгенскую зону Евросоюза, официально согласившейся сотрудничать с Китаем в рамках данного масштабного инфраструктурного и экономического проекта.

23 марта 2019 года после официального обращения председателя КНР Си Цзиньпиня в преддверие европейского турне, меморандум о взаимопонимании в рамках проекта подписали вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и министр иностраных дел КНР Ван И. Документ был подписан в присутствии премьер-министра Италии Джузеппе Конте и председателя КНР Си Цзиньпиня.

5 декабря 2018 года меморандум о сотрудничестве в рамках инфраструктурной инициативы был подписан между Китаем и Португалией. Документ был подписан в Лиссабоне в присутствии председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Португалии Марселу Ребелу ди Созы.

Осенью прошлого года Китай договорился о сотрудничестве по данному направлению с Грецией. 27 августа 2018 года министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и глава МИД КНР Ван И подписали меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс – один путь».