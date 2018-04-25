Швейцарию не устраивают условия ЕС в новом соглашении

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Президент Швейцарии Уели Маурер призвал Евросоюз пересмотреть договор о будущих отношениях между сторонами. Он считает, что швейцарские избиратели не согласятся на предложенную версию договора, если назначить соответствующий референдум, сообщает EUobserver.

«На сегодняшний день ситуация такова, что рамочное соглашение не будет принято. Итак, нам все равно придется проводить существенные переговоры», — сказал президент страны.

В начале декабря Швейцарское правительство отказалось принять новое соглашение о будущих отношениях с Европейским союзом и вынесло его на обсуждение. Так, Берн не сказал «да» на жесткий ультиматум Брюсселя, чтобы его фондовый рынок не был отделен от инвесторов с ЕС. В то же время правительство не сказало «нет», объявив вместо этого о национальном обсуждении проекта соглашения.

Швейцария и Евросоюз борются за «рамочное» соглашение, которое должно заменить действующие 120 соглашений в различных отраслях, которые сейчас регулируют отношения Швейцарии с ЕС.

Напомним, Маурер приступил к своим президентским обязанностям с 1 января 2019 года.

korrespondent.net