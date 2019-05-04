Швейцарская фирма финтехнологий Sonect обоснуется в Вильнюсе

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Швейцарская платформа финансовых технологий (fintech) Sonect, которая позволяет потребителям обналичивать деньги без банкомата, получила лицензию учреждения электронных денег Банка Литвы (Центробанка, БЛ).

Обладая лицензией, компания сможет действовать во всех государствах Европейского экономического сообщества (ЕЭС), сообщило агентство развития инвестиций Investuok Lietuvoje. По информации агентства, учрежденная в этом году в Литве Sonect Europe станет штаб-квартирой компании в Европе.

«В связи с благоприятными условиями, предоставленными Банком Литвы и множеством талантливых специалистов, которые будут помогать коллегам в Швейцарии, Литва, по словам представителей компании, является оптимальным центром для развития в Европе», – говорится в сообщении.

«Мы могли избрать для деятельности в ЕЭС и обратиться за лицензией в любую другую европейскую юрисдикцию, однако после внимательного анализа выяснилось, что этот процесс будет наиболее слаженным в Литве. Кроме того, для нас будет выгодным прямой доступ к CENTROlink – удобной системы платежей Банка Литвы, которая позволит подключаться к Единой зоне платежей в евро (ЕЗПЕ, англ. SEPA)“, – сказал в сообщении глава и учредитель Sonect Сандипан Чакраборти.

Sonect — это созданная в 2016 году в Цюрихе платформа финансовых технологий, позволяющая пользователям обналичивать деньги без банкомата – чаще всего у мелких предпринимателей – в кафе, магазинчиках, аптеках и тому подобных местах.

BNS