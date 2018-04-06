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Швейцарская K2 будет переваливать нефтепродукты через Klaipedos nafta

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 06, 11:00   |   Комментариев: 0

Находящийся в госуправлении оператор терминала углеводородов Klaipedos nafta K2. Klaipedos nafta сообщила, о подписании долгосрочного договора с новым партнером.

Гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс сообщил, что подписание договора свидетельствует о том, что привлечение нового клиента в Клайпдеу явялется важным завоеванием.

Пресс-секретарь Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сообщила  BNS, что объямы погрузок и конкретные продукты, которые швейцарская компания намерена переваливать, пока являются конфиденциальной информацией.

BNS

Метки: 

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