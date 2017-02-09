«Швондеры» всей Литвы, объединяйтесь!

Выборы президента США закончились полным провалом… литовского правого сектора и различных «политологов», «аналитиков» и «экспертов», оккупировавших «независимые» СМИ. «Трампец» подкрался как-то незаметно… Литовские «швондеры» резко меняют пластинку и пытаются обратить на себя внимание посольства США в Вильнюсе и новой американской администрации.

«Мы должны привыкнуть к тому, что Дональд Трамп – новый президент США, которому мы захотим дозвониться в случае внешней угрозы. – Так на акции поддержки нового президента США перед посольством США говорил член Сейма, консерватор Лауринас Кащюнас. – Вместо того чтобы его хулить и критиковать, давайте искать способы, как к нему подойти, установить отношения».

Не весь мир – против Трампа, говорит новоиспеченный член Сейма Кащюнас на организованной его единомышленниками акции в поддержку нового президента США Дональда Трампа.

«Поэтому мы собрались здесь и говорим: в Литве у Трампа есть друзья, мы видим лидерство Америки в Европе и хотим, чтобы и впредь Америка оставалась гарантом европейской безопасности, а критика Трампа в отношении НАТО рассыпалась в щепки, и мы поднялись на более высокий уровень стратегического партнерства», – сказал Кащюнас.

Парламентарий утверждает, что Трампу важно знать, что мы – союзники, понимаем его желание разделить бремя, поэтому планируемое увеличение финансирования на оборону до 2,5% ВВП – это сигнал президенту США, что мы не только союзники, но и готовы разделить это бремя и вместе взять на себя ответственность за безопасность в Европе.

«Основной посыл в том, что мы можем его любить, не любить, можем быть людьми различной идеологической ориентации, но мы должны четко понимать, что это лидер западного мира, руководитель страны, и когда нам будет грозить какая-то опасность, мы будем звонить ему, а не Мадонне, не тем участникам массовых демонстраций, которые протестуют против него. Думаю, надо закончить хаос, связанный с его личностью, и строить нормальные политические отношения.

Мы слишком много инвестировали в окружение Хиллари Клинтон, думали, что она выиграет эти выборы, и это самая большая наша ошибка. Делать дипломатические инвестиции в господина Трампа мы начали слишком поздно», – отметил представитель литовского правого сектора.

Сколько инвестировали консерваторы в Хиллари Клинтон, Кащюнас не сказал.

Еще один консерватор, тоже новоиспеченный член Сейма, а в недавнем прошлом посол Литвы в США и Мексике Жигимантас Павиленис был одним из тех, кто смело говорил, что ожидает мир, если президентом США станет Дональд Трамп.

«Мир гибнет – в такой ситуации мир еще не был со времен Второй мировой войны», – в феврале 2016 г. в эфире общественного телевидения LRT предупредил Литву и мир консерватор.

На вопрос «видите ли вы реальную возможность Дональду Трампу стать кандидатом республиканцев на президентских выборах?» Павиленис ответил следующее: «Мое личное предчувствие – нет. Я думаю, что это не случится. Так может быть, хотя этот сон, который был как кошмар, становится все большей становится реальностью. Но я все еще верю, что нет».

И вот буквально во вторник этот самый Павиленис в интервью «независимому» государственному порталу Lrt.lt уже призывает всю Европу брать пример с Трампа: «Западные европейцы тоже сделали очень много ошибок, раскрываясь перед беженцами, которые создают очень много проблем. В этом отношении господин Трамп, даже оградившись временными стенами, которыми он пытается обуздать иммиграционную политику, нам всем показывает пример. Если хотим сохранить Европу, мы должны вести себя подобным образом».

Переплюнул консерваторов «политолог» из «конторы для промывания мозгов» (так иногда с иронией в академическом и студенческом сообществе называют Институт международных отношений и политических наук) Лауринас Йонавичюс.

«Независимому» государственному порталу Lrt.lt он изложил свое видение о геополитической ситуации в мире после победы Трампа в США: «Если американцы договорятся с русскими, даже поделят сферы влияния, мы, по моему пониманию, останемся и будем жить очень безопасно в западном мире. Такой сценарий возможен, только в этом случае нам придется отказаться от своей – как распространителя демократии в регионе – идентичности», – отметил Йонавичюс.

Правда, какую демократию и кому распространяет Литва, «политолог» не уточнил.

Инф. «ЛК»

Метки: N6 (1146) 9 февраля, Дональд Трамп, консерватор, Лауринас Кащюнас, Президент США, Трампец, член Сейма, Швондеры