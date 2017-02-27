  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.02.28 Текущий номер: N8 (1148) 23 февраля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Шяуляйские криминалисты задержали 300 килограммов гашиша

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 27, 13:00   |   Комментариев: 0

Криминалисты Управления расследований организованной преступности полиции Шяуляйского округа задержали грузовой автомобиль с более чем 300 килограммов гашиша.

Как сообщила в понедельник полиция Шяуляйского округа, это крупнейшая в этом году задержанная в Литве партия контрабандного гашиша, стоимость груза может достигать 3 млн. евро.

Принадлежащий одному шяуляйскому предприятию международных перевозок грузовой автомобиль Man на прошлой неделе был остановлен на погранпереходе Калварийос, он перевозил пустую пластиковую тару.

Транспортное средство решили проверить рентгеном. Рентген показал, что на дне грузовика может быть смонтирован хорошо замаскированный тайник, открыть его удалось только с помощью оборудования пожарных-спасателей. Из этого тайника был извлечен гашиш – брикетами по полтора-три килограмма.

По данным правоохраны, эти наркотики не предназначались для литовского рынка. Они должны были попасть из одного европейского государства на территорию России.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿