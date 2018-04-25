Си Цзиньпин заявил об успехах в переговорах с США

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Глава Китая Си Цзиньпин по итогам очередного раунда переговоров США и Китая по торговле заявил, что сторонам удалось добиться существенного прогресса в разрешении торговых разногласий, пишет Bloomberg.

Он отметил, что «на следующей неделе стороны снова встретятся, на этот раз в Вашингтоне».

«Я надеюсь, что вы (участники переговоров) будете продолжать в том же духе и добьетесь взаимовыгодного и беспроигрышного соглашения», — добавил Си Цзиньпин.

Также председатель КНР сказал, что очень ценит успешные взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом и надеется поддерживать связь с американским лидером по разным вопросам.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин также позитивно отзывался о последнем раунде переговоров по разрешению торговых споров между Вашингтоном и Пекином, назвав «крайне продуктивной» встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

«Мы чувствуем, что нам удалось сдвинуться с места по очень, очень важным и сложным вопросам», — отметил в свою очередь торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который также участвовал в переговорах.

В свою очередь, президент Дональд Трамп накануне заявил, что США и Китай близки как никогда к заключению соглашения по торговле.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает согласовать торговую сделку с Китаем и для этого намерен лично поговорить с Си Цзиньпином. Если переговоры пройдут неудачно, то 1 марта должны вступить в силу новые взаимные пошлины в 25%.

korrespondent.net