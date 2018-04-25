Siauliu bankas предлагает выплатить 0,029 евро дивидендов на акцию

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Банк Siauliu bankas, управляемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами, который получил в прошлом году 53,065 млн евро чистой прибыли, намерен выплатить за 2018 год 17,421 млн евро дивидендов или 0,029 евро на акцию.

Такое предложение правления акционеры банка рассмотрят 28 марта, сообщил Siauliu bankas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

С учетом нераспределенной прибыли прошлого года, изменения принципов учета, а также конверсионного влияния кредита ЕБРР акционерам банка в общей сложности предстоит распределить 81,012 млн евро.

4,051 млн евро предлагается отложить в обязательный резерв или резервный капитал, 550 тыс. евро выделить на тантьемы членам наблюдательного совета, 10 млн евро — на скупку своих акций. После этих решений у банка останется 49,54 млн евро нераспределенной прибыли.

В прошлом году Siauliu bankas выплатил 2,265 млн евро дивидендов (по 0,5 цента на акцию), а на тантьемы членам наблюдательного совета было выделено 385 тыс. евро. Банк в прошлом году на свои средства увеличил на 26,273 млн евро до 157,639 млн евро уставный капитал, новые акции бесплатно переданы акционерам. В этом году увеличивать капитал не планируется.

Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке биржи.

BNS