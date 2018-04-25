Сигаретные пачки в Израиле будут самого мерзкого цвета в мире

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Экономическая комиссия Кнессета завершает процесс подготовки к итоговому чтению законопроекта об ограничении рекламы сигарет и табачных изделий, инициированного депутатами Эйтаном Кабелем («Сионистский лагерь») и Йегудой Гликом («Ликуд») при поддержке министерства здравоохранения.

Как сообщает The Marker, на последней стадии обсуждения в законопроект было добавлено несколько новых пунктов, среди которых обязательное окрашивание пачек сигарет в цвет Pantone 44c (темный темно-коричневый), который был признан исследователями самым мерзким оттенком в мире.

Следует отметить, что это не израильское новшество. С 2016 года этот цвет используется на сигаретных пачках в Австралии, Франции, Норвегии и Великобритании.

Кроме того, как сообщает The Marker, на пачках не будет фигурировать логотип компании-производителя, а предупреждение о вреде курения должно будет занимать не менее 65% поверхности пачки.

NEWSru.co.il

Photo by jepoirrier on Foter.com / CC BY-SA