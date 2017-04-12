Силовики в Шальчининкай ловили «зеленых человечков»

Пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности Литвы в минувший вторник приняли участие в учениях по отражению выпадов диверсантов на государственной границе, сообщает МВД.

Согласно сценарию учений, проводимых по распоряжением министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, специальные силы недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции Шальчининкай.

После того, как силы Удии были замечены, на пограничном участке пропала радиосвязь. Псевдодиверсантам удалось занять комиссариат полиции.

Представители МВД сказали BNS, что пока не могут назвать число задействованных в учениях сотрудников системы ВД, потому что учения еще не закончились.

«Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения», – сказал министр ВД для пресс-релиза.

По словам министра, важно было проверить, как службы способны взаимодействовать между собой, обмениваться информацией в условиях отсутствия связи, когда информация о вылазке диверсантов достигла МВД.

Оценка результатов учений будет дана после рапортов руководителей всех служб и обсуждения.

«Это были не показательные учения, на них не было ни стрельбы, ни дыма. Такие вражеские силы передвигались бы тихо и быстро, поэтому очень важно было бы их вовремя заметить, сообщить об их передвижении и адекватно реагировать», – сказал Э. Мисюнас.

Система ВД Литвы обеспокоилась гибридными угрозами после осуществленного в 2014 году Россией присоединения Крыма.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, зеленые человечки, Удия, учения, Шальчининкай, Эймутис Мисюнас