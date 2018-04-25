Силы быстрого реагирования на юге Литвы будут отрабатывать реакцию на гибридные угрозы

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В понедельник Силы быстрого реагирования литовской армии приступают к пятидневным учениям на юге Литвы, на которых будут отрабатывать реакцию на гибридные выпады.

В тактических учениях в городе Алитусе, в Алитусском районе и Лаздийском округе примут участие около 600 военных из Уланского батальона им. Великой княжны Бируте, сообщил командующий подразделением Дарюс Мейлунас.

«По сценарию, враждебные Литве государства будут заниматься эскалацией беспорядков внутри страны, использовать гибридные и неконвенциональные элементы», – сказал BNS полковник-лейтенант.

В учениях «Сильный улан» также примут участие представители полиции, пограничники, пожарники-спасатели, представители Литовского союза стрелков, персонал больниц.

В целом в Силы быстрого реагирования литовской армии входят около 2,5 тыс. военных – две боевых группы батальона и элементы ВВС, Силспецопераций, логостической поддержки.

Эти силы был сформированы осенью 2014 года, когда действия России в Украине побудили Литву думать об обороне от неконвенциональных выпадов без объявления войны.

BNS