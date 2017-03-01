Сима

Хозяев ищет малышка Сима. Кошечка еще совсем юная, ей всего лишь 2-2,5 месяца, поэтому она очень игривая и часто не против разбудить человека, чтобы и ему предложить присоединиться к играм. Сима немного застенчивая с незнакомыми людьми, но быстро привыкает и осваивается. Ищем для нашей малышки ответственных хозяев, которые будут о ней заботиться, кормить качественным кормом и подарят ей ласку и любовь. Прежде, чем взять животное, подумайте, сможете ли взять на себя обязательство на 15-20 лет. Наш тел. 8 605 33452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

Метки: N9 (1149) 2 марта, приют для животных