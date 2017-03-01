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Сима

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 02, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK0148-5Хозяев ищет малышка Сима. Кошечка еще совсем юная, ей всего лишь 2-2,5 месяца, поэтому она очень игривая и часто не против разбудить человека, чтобы и ему предложить присоединиться к играм. Сима немного застенчивая с незнакомыми  людьми, но быстро привыкает и осваивается. Ищем для нашей малышки ответственных хозяев, которые будут о ней заботиться, кормить качественным кормом и подарят ей ласку и любовь. Прежде, чем взять животное, подумайте, сможете ли взять на себя обязательство на 15-20 лет. Наш тел. 8 605 33452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

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