Символ Литвы: национальная кухня

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И куда тут без гастрономических традиций?! Любой местный житель, как настоящий шеф-повар, начинает знакомить своего уважаемого гостя с Литвой именно с кулинарных традиций. Приезжего человека – точно есть чем удивить! И об этом следующая статья нашего цикла «Символы Литвы». Сегодня – по-настоящему вкусная.

«А с чем у вас ассоциируется Литва?» — такой простой вопрос мы задали поварам бесчисленных кафе и ресторанов нашей столицы. Ответ, казалось бы, банален и известен любому местному жителю с пеленок, но для туриста это часто неведомое путешествие в гастрономическое неизведанное. И все как один отвечали коротко и ясно: «Конечно, мы гордимся своим национальным блюдом – цеппелинами!» Однако оказалось, что очень похожее блюдо существует и в Польше и даже в Германии. И опять исторический спор с переплетением культур… В Польше вам, например, обязательно скажут, что цеппелины – именно их изобретение, а литовцы попросту догадались добавить в блюдо мясо. В Беларуси и вовсе посмеются над картофельной составляющей национальной кухни, мол, это наше родное, а вы – подсмотрели. Как бы там ни было, но именно цеппелины, назло соседям, чисто литовская фишка – бренд, торговый знак!

По словам самых именитых кухарок столицы, уникальность литовских блюд заключается в том, что множество рецептов вкуснейших горячих, можно приготовить из довольно скромного набора продуктов. Ради справедливости скажем, что такой подход, конечно, не ноу-хау Литвы. Особенно, если традиции тянутся из далекой и часто голодной древности. Итак, основными ингредиентами национальной кухни всегда были картофель, свекла, капуста, зелень и душистые травы, грибы и ягоды, молочные продукты, яйца и, конечно же, мясо. Стоит отметить, что название блюда действительно пришло из немецкого языка, почти полностью вытеснив родное «диджкукуляй». А все дело в дирижаблях немецкой фирмы, которые в период с 1915 по 1918 год постоянно летали в небе и своей формой были весьма похожи на столь любимый народом продукт. Смерть фигуре, прощай диета, но безумно вкусно! Но не только цеппелинами славится литовская кухня.

Второе блюдо, конечно же, холодный борщ – еще один несравненный розовый символ Литвы. И сразу исторический ужас. Да пусть он вас не отвратит от этого вкусного блюда. Лягушка! Холодная зеленая лягушка. По словам историков, чтобы приготовленный суп не испортился, лягушку кидали прямо в горшок! Холодильников тогда не было…. А некоторые другие хитрости остались до сих пор. Например, в холодный борщ добавляют молоко, чтобы масса была не столь густая, или, для особого вкуса и свежести, выжимают в массу… лимон.

Ну, и конечно, как же без десерта! Торт – не торт, пирог – не пирог, но и на пряник это совсем не похоже… Первое, что приходит на ум – выпечка, похожая на колючую елочку: высокая башня под символичным названием «шакотис». Оказывается, у необычного литовского десерта есть своя легенда.

Еще во времена Речи Посполитой литовская королева Барбара устроила в Тракай конкурс для поваров. Победителю в награду было обещано выполнить все, что он пожелает. Молодой поваренок прибыл на конкурс вместо заболевшего повара пана Огинского. Юозас был влюблен в его дочь и задумал во что бы то ни стало победить в этом конкурсе. В первых двух состязаниях Юозас, несмотря на все свои старания, выделиться не сумел. К вечеру опечаленный, он сидел на кухне, и, намотав на вертел остатки теста от предыдущего конкурса, в задумчивости вертел его над огнем. Вдруг тесто начало превращаться в красивые ветви деревьев и источать необычайно вкусный съедобный аромат. Юозас быстро замесил новое тесто и испек еще много таких веток. Затем взял блюдо и соорудил из веток большое дерево. Бал закончился, и Юозаса объявили победителем – королеве Барбаре очень понравилось его творение.

А сама история имела счастливый конец: юноша подарил своей любимой королевский подарок – кольцо и ожерелье, отданное ему за победу, женился и стал главным королевским поваром. А на их свадьбе красовался уже знаменитый торт. Историки даже шутят, что на каждом празднике на десерт должны преподносить традиционный шакотис, и будут семье счастье, любовь и гармония.

Несомненно, с XIV века кухня нашей страны претерпела большие изменения. Исторически, вплоть до XIX века, существовала кухня для богатых людей, для бояр и вельмож — старо-литовская кухня. Основные ее составляющие – мясо, мед, рыба и картофель. И до сих пор литовские кулинары не забывают такие блюда, как щука с кислой капустой, щука под хреном и «ведарай». Поэтому смело можно сказать, что годы идут, а предпочтения граждан остаются неизменными. И это далеко не все из гастрономических традиций Литвы. Ведь есть еще кибинай, литовская особая строганина и пельмени, всевозможные паштеты, блюда из грибов и ягод. И много чего еще, о чем после шести часов вечера лучше не думать…

Валерия ЛИТВИНОВА