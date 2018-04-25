Символ Литвы: воздушный шар

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Воздушные шары... Для жителей столицы десяток аэростатов над городом – уже десять лет как стала нормой. К воздушным шарам все привыкли настолько, что шум от огненной струи в купол шара стал как крик чаек для приморских жителей, — шутят сами горожане.

В Литве этот вид развлечения и спорта за два десятилетия стал настолько популярным, что в итоге страна по количеству воздушных шаров на душу населения на голову опережает все другие государства Евросоюза, а литовская воздухоплавательная школа признана в мире как одна из самых лучших и самых сильных. Так как же простое увлечение переросло в массовое явление?

Удивительно, но Вильнюс действительно называют столицей воздухоплавания Евросоюза. И не сами жители нашей страны, а иностранцы, которые часто приезжают в Литву исключительно ради того, чтобы полетать. По всей стране зарегистрировано порядка ста воздушных шаров. Такого количества шаров на душу населения нет нигде в Европе, а удовольствие, кстати, не из дешевых. Один аэростат стоит порядка ста тысяч евро, а шьют их специально по заказу, в основном в Великобритании. Эксплуатация – тоже ударит по карману. Чтобы надуть такой купол и полетать под ним полтора часа, понадобится около 150 литров пропан-бутана. Если стандартная квартира в среднем расходует 200-300 киловатт-час энергии, то получается, что один полет – это 4-7 месяцев проживания. Энтузиастов такие расходы не останавливают.

Витаутас Самаринас, один из самых невероятных воздухоплавателей нашей страны, впервые поднялся в воздух на аэростате 20 лет назад, когда был еще студентом. И сразу понял: его призвание – летать. «В течение года в моей корзине бывает около тысячи человек! Да, наша страна действительно выделяется благодаря популярности воздухоплавания. Нас – не полных 3 миллиона жителей, а количество воздушных шаров разных размеров уже более ста. То, что воздушный шар стал символом Литвы – неоспоримый факт», — рассказывает В. Самаринас.

Кстати, стать символом не помешала и капризная погода. Летных дней в году – не больше восьмидесяти. Кроме того, запрещено летать над целым рядом объектов: аэропортом, учреждениями власти, комплексом зданий Департамента госбезопасности. Однако сам Витаутас трудностей не боится – этот сезон воздухоплаватель завершил с впечатляющим результатом: за всю карьеру уже больше 1800 полетов. Один из них в стратосферу, на высоту в десять километров. И это, между прочим, рекорд Литвы.

«Если полет назначен на утро, то моя работа начинается еще с вечера. Не стоит думать, что данное мероприятие занимает всего несколько минут. Летом полеты осуществляются после рассвета или перед закатом. Зимой же можно подниматься на протяжении всего дня, однако если есть осадки или дует ветер со скоростью не более 5 м/с, шар не летает. Именно пилот всегда принимает окончательное решение о возможности отправиться в путешествие. Если это необходимо, то полет переносится на более удобное время. И нет, то, что на высоте холодно – это миф. Вы чувствуете себя точно так же, как и на земле», – признается В. Самаринас.

Трудно поверить, но в копилке у Витаутаса воздушный перелет через Альпы, полеты в Африке, Мексике и других уголках земли. А в Литве сейчас с воздушных шаров даже прыгают с парашютом или с резиновым тросом, а в следующем году обещают запустить воздушный ресторан с собственным шеф-поваром. Специальный купол для этого уже шьют все в той же Великобритании. Тем временем литовские спортсмены уже неоднократно становились призерами различных воздушных чемпионатов, и вошли в элиту мирового воздухоплавания. Невозможно не отметить и тот факт, что воздушный шар стал настолько неотъемлемым символом литовской столицы, что его изобразили даже на одной из страниц литовского паспорта. И не один – сразу три аэростата на фоне замкового комплекса Вильнюса.

Напомним, что первый полет на воздушном шаре, изготовленный братьями Монгольфье в 1783 году, совершили французы Пилатр де Розье и маркиз д’Арланд. Тогда с особым размахом гулял весь Париж! Традицию праздновать каждый полет сохранили и в Литве. Это традиционное крещение новичков: огнем, шампанским, и землей. Ну а тот, кто испытал это на себе один раз, как правило – возвращается. Не ради острых ощущений. «На высоте в несколько километров в открытой корзине разум становится яснее, а душа – чище», – говорят сами воздухоплаватели. Мы проверили – это правда.

Валерия ЛИТВИНОВА