Символы столицы в опасности

Природа дала знать человеку о том, что ему не следует диктовать ей свои условия. Оползни на горе Гядимино начались после того, как несколько лет назад власти решили вырубить деревья на склонах.

По мнению специалистов, причины перемены на горе в том, что рядом начались большие стройки: строительство моста Миндаугаса, возведение Дворца правителей. Строительство дворца изменило и без того сложную гидрологическую ситуацию возле горы и в ней самой. Приведение в порядок столичной горы Гядимино должно быть закончено до конца следующего, 2018 года, а вот когда жители и гости столицы смогут на нее подниматься, пока неизвестно.

Выступая в Сейме, министр культуры Лиана Руоките-Йонсон утверждала, что ситуация под контролем: в горе смонтированы датчики, которые фиксируют любые изменения, но основная акция спасения национального символа начнется только тогда, когда удастся остановить оползни. Лиана Руоките-Йонсон говорит, что в программе спасения горы участвуют представители министерств окружающей среды и культуры, столичного самоуправления и Национального музея.

Не на шутку испугали вильнюсцев появившиеся слухи о вырубке деревьев, кустов на другом символе литовской столицы – горе Трех Крестов. Не повторит ли гора судьбу горы Гядимино?

Гора Трех крестов – городище, исключительность которого заглушают деревья и кусты. Пришедшие к такому выводы специалисты предлагают вырубить часть деревьев. Дирекция государственного культурного резервата вильнюсских башен успокаивает, что будут вырублены не все деревья, сообщают литовские СМИ. Специалисты до конца не могут определиться, останавливают ли зеленые насаждения эрозию горы Трех крестов, или наоборот, ее ускоряют. Но жители столицы, которые не хотят видеть лысую гору, намерены вручить спикеру Сейма, министру охраны окружающей среды и представителям других учреждений письмо, призывающее сохранить деревья.

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, гора Трех крестов, Символы столицы