Синхронизация электросетей — последний шаг по интеграции в Европу, говорит президент Литвы

Политическое соглашение о синхронизации электросетей с материковой Европой, которое будет подписано в Брюсселе в четверг, означает окончательный шаг Литвы к полной энергетической независимости и одновременно к интеграции в Европу, говорит литовский президент.

«К этому политическому соглашению мы шли девять лет. Мы всегда знали, что синхронизация необходима, что нужно отключиться от этой так называемой советской сети, потому что она была последним грузом на ногах, чтобы Литва по случаю столетия стала наконец уже реально независимой не только в экономическом, но и в энергетическом отношении», — сказала Даля Грибаускайте в интервью Литовскому телевидению.

По ее словам, успешная реализация проекта синхронизации позволит избежать нежелательного влияния и литовским политикам.

«Это будет последний шаг к полной интеграции Литвы в Европейский Союз (ЕС), в континентальную Европу и тот рычаг шантажа, который долго использовался для влияния на нашу политику, для покупки наших политиков, политических партий и прямого участия в политической жизни, этот рычаг перестанет существовать», — сказала президент.

По словам Д. Грибаускайте, сейчас договорено, что процесс синхронизации будет осуществляться через Польшу, однако наряду с имеющейся перемычкой LitPol Link рассматриваются и варианты резервной линии.

«Совершенно ясно, что будет перемычка через Польшу, посредством существующей сейчас линии. Но, чтобы обеспечить безопасность и особенно снизить эксплуатационные расходы, будет ясно, что мы попытаемся думать о резервных линиях, и это могли бы быть два варианта, которые сейчас рассматриваются — но для этого будут дополнительные исследования. А сейчас решение — соединяться через имеющуюся одну польскую линию, и мы это сделаем», — сказала президент.

Д. Грибаускайте сказала, что политическое соглашение означает начало процесса синхронизации, но этот процесс не должен быть длительным. В соглашении намечается, что он должен быть завершен до 2025 года. Намечена и возможность выделить часть средств на работы начального этапа из нынешней финансовой перспективы ЕС. Кроме того, о дальнейшем сотрудничестве с Белоруссией и Россией будут договариваться не отдельные страны, а Еврокомиссия (ЕК).

Президент надеется, что сотрудничество с соседними странами в вопросе синхронизации будет слаженным.

«Мы не просим разрешения, мы осуществляем свою волю быть независимыми и политически, и экономически, и энергетически. И мы это решение приняли и будем его выполнять. Условия, на которых мы отключимся, они как раз и обязывают ЕК вести переговоры, чтобы не обидеть наших соседей. Стремясь к своей свободе и независимости в энергетике, мы никоим образом не хотим усложнить условия для своих соседей, особенно для Калининградской области, Белоруссии», — сказала президент.

Политическое соглашение накануне заседания Европейского совета подпишут президент Литвы, премьеры Латвии, Эстонии, Польши и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

На заседании Европейского совета будет затронут и вопрос бюджета ЕС. Президент сказала, что предложенный ЕК бюджет не поддерживает большинство стран ЕС.

Литва особенно критикует планы не предусмотреть в этом бюджете денег на приведение в соответствие выплат всем фермерам ЕС и снизить средства, выделяемые на конвергенцию, развитие села.

Глава государства сомневается, что странам Сообщества удастся договориться до конца этого года.

«Пока думаю, что мы далеки от соглашения, ну, а аргументов, почему нас не устраивают предложения ни по структурным фондам, ни по сельскому хозяйству, у нас много и они реально объективные», — добавила она.

Лидеры ЕС также попытаются сеять напряженность из-за разногласий относительно того, как обуздать наплыв нелегальных мигрантов в Европу.

BNS